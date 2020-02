Stiri pe aceeasi tema

- Zi cu ghinion pentru un barbat din Coroieni. Acesta a fost victima unui accident rutier, respectiv un tractor rasturnat, iar aceasta a ramas blocata sub utilaj. Nefericitul eveniment s-a petrecut in urma cu putin timp in localitatea Coroieni, sat Dealu Mare. Stire in actualizare. Source

- Duminica, 26 ianuarie, in jurul orei 15:00, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident in Ponorata. Se pare ca un copil a fost lovit de mașina. Acesta ar fi fost dus la spitalul din Targu Lapuș, dar din pacate a murit. Actualizare: „Echipa de cercetare este la fața locului și…

- Politistii si procurorii din Maramures au deschis un dosar penal fata de un tehnician dentar din Baia Mare pentru inselaciune si exercitarea fara drept a unei profesii, existand suspiciuni ca acesta a efectuat lucrari stomatologice fara a avea acest drept. Potrivit unui comunicat al IPJ Maramures transmis…

- Una dintre conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana care doreste sa conduca un autoturism pe drumul public este sa detina permis de conducere. Politistii iau masuri si intocmesc dosar penal de fiecare data cand constata ca o persoana conduce un vehicul fara a fi obtinut acest documentat…

- Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor Maramureș s-a reunit in ședința extraordinara dupa confirmarea de catre Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala de la București a virusului pestei porcine africana la un porc mistreț, gasit decedat pe raza fondului de vanatoare nr.35, Asociația Comja-Seini,…

- Peste 5 tone de alimente au ajuns ieri la batranii din Centrul Bunul Samarinean de la Coroieni. Preotii din Protopiatul Viseu impreuna cu credincioșii pe care ii pastoresc, din parohia Sacel Nr. 1 – Pr. Paroh Iuga Dumitru, parohia Moisei Lunca – Pr. Paroh Vlad Samoila, parohia Moisei 1 – Pr. Paroh Tomoiaga…

- Cu binecuvantarea Preasfințitului parinte Iustin, in ajunul sarbatori Sfantului Ierarh Nicolae, bunicii din centrul rezidențial ,,Bunul Samarinean” din localitatea Coroieni, au primit daruri din partea Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Satmarului. Darurile au fost imparțite de parintele consilier…

- Aseara, la ora 21.18, Poliția Orașului Vișeu de Sus a fost sesizata despre faptul ca pe strada Borcutului din oras s-a produs un accident de circulație soldat cu o victima, iar conducatorul auto a parasit locul producerii accidentului. Politistii s-au deplasat de urgenta la fata locului, iar primele…