Stiri pe aceeasi tema

- GRAV… In urma accidentului petrecut la un punct de lucru al firmei Vanbet, patronata de Fanel Bogos, inspectorii de munca au facut verificari. Astfel, au descoperit ca cele doua victime ale accidentului lucrau la negru, fara forme legale și erau angajați ca zilieri. Inclusiv persoana responsabila cu…

- DECES… Un accident de munca deosebit de grav s-a petrecut, ieri dimineața, in localitatea Salcioara, la un punct de lucru al societații Vanbet, patronata de Fanel Bogos. Doi barbați care lucrau pentru remedierea unor defecțiuni la silozurile de cereale, au cazut in interior. A fost data imediat alarma…

- TRAGIC… Un accident de munca deosebit de grav s-a petrecut in aceasta dimineața in localitatea Salcioara, la un punct de lucru al societații Vanbet, patronata de Fanel Bogos. Doi angajați ai acestuia au cazut intr-un buncar cu cereale, care are avea o adancime de nu mai puțin de 30 metri. S-a dat repede…

- AGRESAT… Sa vezi nenorocire pe capul milionarilor din Vaslui. Fanel Bogos, unul dintre cei mai bogați antreprenori din județul Vaslui, care deține ferme de pasari, de vaci, capre și oi, plus abatoare și un lanț de magazine, a fost ajuns din urma de blesteme. In interval de doua zile, acesta a trecut…

- INLATURAT… Comuna Duda-Epureni se pregateste sa-si aleaga noul primar, dupa patru ani in care banul public a fost cheltuit pe orice, mai putin pe nevoile reale ale comunitatii. O astfel de investitie inutila se numeste terenul sintetic de fotbal, care nu a rezistat nici macar 3 ani de la inaugurare.…

- CERERE… Cu doua saptamani inainte de ziua alegerilor, Biroul Județean Vaslui inregistreaza una dintre cele mai puțin obișnuite contestații. Mai exact, președintele secției de votare nr. 547 din Zorleni a cerut inlocuirea din funcție. Și-a motivat cererea, dar dupa analiza motivelor, reprezentanții BEJ…

- GHINIONIST…Omul de afaceri Fanel Bogos pare lovit de ghinion si belelele se tin lant la firma pe care o conduce. Dupa o serie de probleme, iata ca un incendiu de proportii, izbucnit sambata seara, la depozitul de furaje din Salcioara, comuna Banca, aduce, inca o data, Vanbet-ul in prim plan. Alarma…

- REZULTATE… Patru eleve din mediul rural s-au calificat la Concursul National „Universul cunoasterii prin lectura”. Este vorba despre Teodora Barladeanu (clasa a V-a) de la Scoala Gimnaziala „Ion Murgeanu” Zorleni (profesor Denisa Plesu), Maia-Maria Tanase (clasa a VI-a) de la Scoala Gimnaziala Nr. 1…