Bărbatul mort la Costinești, în mare, era videojurnalist la o televiziune din București Barbatul mort la Costinești, in mare, era videojurnalist la o televiziune din București! Un barbat de 43 de ani a decedat ieri la Costinești, dupa ce s-a inecat in mare. Se pare ca era vorba despre un cameraman, care lucra la o televiziune din București. Victima a fost scoasa din mare inconștienta. Cu toate eforturile depuse de cadrele medicale nu s-a mai putut face nimic pentru a-i fi salvata viața. La fața locului au intervenit echipajele de la SMURD Costinești, senilata Costinești și un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ). „Robert nu mai este printre noi.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 43 de ani, decedat ieri la Costinesti dupa ce s a inecat in mare era Robert R., cameraman la o televiziune din Bucuresti.Cei care l au cunoscut au lansat un apel umanitar pentru familia indoliata.Amintim ca victima a fost scoasa din mare inconstienta si cu toate eforturile depuse de cadrele…

- O persoana a fost transportata la spital, joi, dupa ce a cazut de pe o scara de la aproximativ doi metri, in zona unor depozite din municipiul Barlad, au informat reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui. ‘In Barlad, pe strada Tecuciului la depozite, o persoana a cazut de pe o scara…

- Pompierii din cadrul ISU Buzau au intervenit la fata locului cu 3 autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD, in sprijin sosind si o autospeciala a Serviciului de Ambulanta Judetean."In jurul orei 13,00, pompierii buzoieni au inceput deplasarea catre un incendiu izbucnit la un service auto din comuna…

- Pompierii din cadrul ISU Buzau au intervenit la fata locului cu 3 autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD, in sprijin sosind si o autospeciala a Serviciului de Ambulanta Judetean."In jurul orei 13,00, pompierii buzoieni au inceput deplasarea catre un incendiu izbucnit la un service auto din comuna…

- Eveniment Utilaj feroviar deraiat la ieșirea din Roșiori de Vede / Un barbat, de 55 de ani, a decedat august 1, 2023 08:57 Un nou incident feroviar a avut loc in aceasta dimineața la ieșirea din Roșiori de Vede spre Draganești de Vede. Potrivit ISU Teleorman, un utilaj feroviar a deraiat pe…

- GLIMBOCA – Cele doua vehicule s-ar fi pupat in drum spre manastire, dupa ce unul dintre șoferi a taiat o curba, izbindu-se frontal de celalalt. In pofida incarcerarii, șoferul camionetei n-a pațit nimic, refuzand internarea! Un accident rutier s-a produs in urma cu cateva momente la Glimboca, intre…

- Incident grav in județul Bistrita-Nasaud, acolo unde o fetița de 10 ani a fost mușcata de un șarpe. Evenimentul a avut loc in cursul zilei de joi, 1 iunie, in localitatea Rebra, potrivit presei locale. Incident grav in Bistrita-Nasaud. Fetița transportata la spital, dupa ce a fost mușcata de un șarpe…