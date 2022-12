Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Catalin Drula, fost ministru al Transporturilor, a acuzat, sambata, autoritati locale din Bucuresti ca "au mintit" atunci cand au spus ca autocarul implicat in accidentul de la Pasajul Unirii, soldat cu 21 de raniti si un deces, a lovit lanturile prelimitatorului de inaltime, conform…

- Treisprezece victime ale accidentului care a avut loc vineri la intrarea in Pasajul Unirii sunt internate, in prezent, in spitalele din Bucuresti, iar patru dintre acestea vor fi externate in cursul zilei de duminica, a informat Ministerul Sanatatii, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Turistul grec care a murit in accidentul de autocar de la Pasajul Unirii lucrase ani de zile la o firma de construcții din Romania, relateaza postul public de televiziune elen ERT. Intors acasa, in Larissa, el vrut sa-i ofere soției o vacanța de Craciun in Romania. Acum, femeia este in spital.

- Titi Aur, expert in conducere defensiva, a explicat ce se intampla cu o persoana care conduce continuu timp 16 ore, cum este cazul șoferului autocarului cu turiști greci care a fost implicat in accidentul grav de la Pasajul Unirii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Brigada Rutiera a Capitalei transmite vineri, dupa accidentul din Pasajul Unirii, in care un autocar s-a prins in limitatorul de inalțime și mai mulți pasageri au fost striviți, ca s-a deschis dosar penal pentru ucidere din culpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Grupul Psaltic ”Tronos” al Patriarhiei Romane, inființat și condus de catre arhidiaconul Mihail Buca, protopsaltul Catedralei Patriarhale, a lansat un nou colind care impresioneaza Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In luna noiembrie 2022 au fost vandute, in Romania, 61.659 de imobile, cu 1.732 mai multe fața de luna octombrie, anunța ANCPI. Cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate in București, Ilfov și Brașov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Deputatul USR Teodor Lazar afirma ca „guvernarea USL 2 a intors Romania in vremea lui Ponta, Voiculescu și Iohannis". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro