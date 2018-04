Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au retinut un suspect invinuit de incendierea celor opt masini din Bucuresti, acesta fiind un barbat in varsta de 45 de ani. ISU Bucuresti - Ilfov a intervenit in noaptea de 31 martie spre 1 aprilie, in mod succesiv, in decurs de mai putin de o ora, pentru stingerea unor incendii…

- Polițiștii au reținut un barbat de 45 de ani, din București, suspectat ca, în urma cu o saptamâna, a incendiat opt mașini în Capitala. Barbatul a fost prins la o saptamâna de la incendierea autoturismelor. În acest interval, Poliția Capitalei a cerut sprijinul populației…

- Autorul celor trei incendii din Capitala de sambata seara, in urma carora au fost avariate opt masini, inca nu a fost prins de politisti. Pana acum, mai multe persoane au fost audiate, dar s-a dovedit ca nu aveau legatura cu incendiul. Oamenii legii il cauta si au dat publicitatii mai multe fotografii…

- Politia Capitalei a publicat imagini de pe mai multe camere de supraveghere cu barbatul care ar fi incendiat mai multe autoturisme in Bucuresti, la sfarsitul saptamanii trecute, a anuntat, joi, seful Politiei Sectorului 1, comisarul-sef Ionut Dana. "Pana la acest moment, investigatiile…

- Politia Capitalei cere sprijinul populatiei pentru identificarea principalului suspect in cazul celor trei incendii de sambata seara din Sectorul 1 al Capitalei, in urma carora opt masini au fost distruse. "Politia Capitalei solicita sprijin pentru identificarea barbatului din imagini,…

- Stefan Banica Jr. a ajuns in stare grava la Spitalul Floreasca din Capitala, dupa ce a acuzat dureri abdominale insuportabile. Artistul a fost operat de urgenta in aceasta dimineata. Ștefan Banica Jr., artistul in varsta de 50 de ani, a fost internat luni de dimineața la sectia de chirurgie a Spitalului…

- Sase masini au fost distruse, in aceasta noapte, in Capitala de un sofer baut. Barbatul conducea haotic pe bulevardul Tineretului. A pierdut controlul volanului, a intrat in patru automobile parcate si a lovit o femeie ce tocmai coborase dintr-un autobuz.