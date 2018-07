Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul britanic contaminat cu agentul neurotoxic Noviciok in urma cu zece zile si-a recapatat constienta si se afla in prezent in stare critica, dar stabila, a anuntat marti spitalul districtual din Salisbury, oras situat in sud-vestul Angliei, transmite Reuters. Charlie Rowley a fost…

- Ambasada a comentat dupa ce doi britanici au fost gasiti in stare critica ca urmare a ceea ce se considera a fi fost un contact intamplator cu otrava, dupa un atac asupra fostului spion rus Serghei Skripal si fiicei sale, Iulia, comis la Salisbury in martie. Autoritatile britanice nu au acuzat…

- La patru luni dupa otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia cu Noviciok la Salisbury, doi britanici gasiti sambata in stare critica la circa 15 kilometri de acest oras din sud-vestul Angliei au fost expusi la acelasi agent neurotoxic, a anuntat miercuri politia.

- Cei doi britanici care au fost gasiti sambata in stare critica la sambata la Amesbury, oras din sudul Angliei, situat la cativa kilometri de Salisbury unde fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa au fost victimele unei tentative de otravire in luna martie, au fost expusi la acelasi agent neurotoxic…

- Un incident major a fost declarat dupa ce doi oameni ar fi intrat in contact cu o substanța necunoscuta in orașul Amesbury, aflat la doar cațiva kilometri de Salisbury. Revenim cu detalii. CITEȘTE ȘI: Calin Farcaș, cronica unei morți anunțate și a unui sistem prea bolnav ca sa poate vindeca Post-ul…

- Trei frati de 8, 4 si respectiv 3 ani din comuna Voinesti au ajuns, miercuri seara, intoxicati cu alcool la Spitalul de Urgenta Elena Beldiman din Barlad, potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean SAJ Vaslui citat de Agerpres.ro In urma verificarilor demarate de autoritati se va stabili ce au consumat…