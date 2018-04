Stiri pe aceeasi tema

- Trei angajați ai Spitalului Județean Bistrița au fost ridicați de mascați, marți dupa-amiaza. Aceștia sunt acuzați ca i-ar fi furat 12.000 de euro tanarului de 31 de ani, din Republica Moldova, impușcat acum 10 zile pe un camp din localitatea bistrițeana Cepari. Tanarul Vadim Malogolovenko, care are…

- Barbatul de 32 de ani implicat in altercatia de pe strada Tanase Tudoran din Bistrita prezinta un traumatism toracic cu plagi injunghiate anterior. A fost stabilizat de echipajul TIM sosit la fata locului si transportat la tomograf, iar apoi la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta…

- "Am aflat ieri de situatie si am dispus inca de ieri o ancheta, impreuna cu Departamentul pentru Situatii de Urgenta. Este un lucru inadmisibil sa plimbi intre doua spitale un om cu trei plagi impuscate!", a spus Pintea, la iesirea de la discutiile cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.…

- La prima evaluare CT la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita, in cazul pacientului impuscat la Cepari s-a ridicat suspiciunea unei leziuni vasculare importante (a unei leziuni de artera brahiala). Din acest motiv, s-a solicitat o evaluare de specialitate la Clinica de…

- In aceasta dimineata, in jurul orei 05.15, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita a fost adus un barbat in varsta de aproximativ 30 de ani, cetatean moldovean, prezentand multiple plagi, pe gat, umarul drept, torace si bratul stang, avand trei gloante retinute in corp.…

- Comenzile autospecialei au fost preluate imediat de colegul de echipaj care se afla in dreapta conducatorului auto. Situatia a fost anuntata la 112, iar o ambulanta a Serviciului Judetean de Ambulanta (SJA) Maramures l-a preluat pe jandarm si transportat la Spitalul Judetean de Urgenta din…

- Doua infirmiere din Bistrița au fost prinse ca furau bananele bolnavilor, fiind acum cercetate dupa ce fructele le-au fost gpsite intr-un dulap. Doua infirmiere angajate in cadrul Spitalului Județean de Urgența Bistrița sunt cercetate și ar putea fi date afara dupa ce au fost prinse furand banane…

- Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean a fost din nou scena unui conflict care ar fi putut avea urmari grave. Mai multe persoane de etnie roma au produs panica pe secție, amenințand și tavalindu-se pe jos pe motiv ca nu ar fi fost tratate corespunzator. Trei romi – doi barbați și o femeie…