- Partida de vanatoare din judetul Bihor la care un barbat de 46 de ani a fost impuscat accidental in cap era neautorizata, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bihor. "In urma primelor cercetari efectuate la fata locului de politistii Sectiei 2 de Politie Rurala Beius impreuna…

