Bărbatul, împins în fața mașinii, a murit la spital Barbatul, de 71 de ani, din Constanța, a murit la spital, dupa ce a fost impins in strada in fața unei mașini de un tanar cu care se certase in autobuz. Tanarul, de 21 de ani, l-a lovit pe barbat ca sa ii dea o lecție, pentru ca l-ar fi injurat. Cand au coborat amandoi in stație, lucrurile au degenerat iar tanarul l-ar fi lovit pe barbat, iar mai apoi l-a impins inspre șosea. In cadere omul a fost lovit de o mașina care trecerea in acel moment iar șoferul nu a mai putut evita impactul. Omul a murit la spital. Acum tanarul este cercetat pentru lovituri cauzatoare de moarte. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

