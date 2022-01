Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Nadlac II au depistat cincisprezece cetateni din Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare care transportau diverse bunuri in Italia. ”In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera…

- Opt persoane, dintre care cinci copii, au ajuns la spital, duminica dupa-amiaza, in urma unui accident care a avut loc pe soseaua de centura a Timisoarei si in care au fost implicate doua autovehicule. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Timis, o tanara de 19 ani, care a condus un autoturism…

- Un grav accident de circulație, in care au fost implicate doua tiruri și un autoturism, a avut loc in noaptea de luni spre marți pe DN 6, intre localitațile Cornea și Domașnea, in județul Caraș Severin. Accidentul s-a soldat cu decesul a patru persoane, trei din autoturism și pasagerul unui tir. Conducatorul…

- Aproximativ 90 de minute așteapta șoferii de TIR controlul de frontiera la Vama Giurgiu, iar coada de camioane se intinde pe șapte kilometri, pe DN 5, unde ocupa prima banda. Potrivit reprezentanților IPTF Giurgiu, in ultimele 24 de ore, la granita cu Bulgaria au fost efectuate formalitatile de frontiera…

- Trei bulgari ce voiau sa intre in Romania au fost opriți din drum de polițiștii de frontiera din Vama Giurgiu, care au constatat ca testele COVID prezentate la control erau false. Poliția de Frontiera Giurgiu anunța ca luni, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu Rutier, s-au prezentat pe sensul…

- Astazi au avut loc perchezitii intr-un nou caz de vaccinare „la chiuveta”. Politistii au descins in aceasta dimineata la sase adrese din trei judete. Oamenii legii au inceput in urma cu cateva luni sa instrumenteze dosarul, dupa ce au primit informatii ca un medic din Mehedinti face imunizari fictive…