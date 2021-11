Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile germane de securitate cred ca un barbat gasit mort langa ambasadei Rusiei de la Berlin luna trecuta era un agent sub acoperire al serviciului rus de informatii FSB, relateaza vineri Der Spiegel, preluat de Reuters. Cadavrul barbatului de 35 de ani a fost gasit pe 19 octombrie, a relatat revista…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat joi ca nimeni din blocul ei conservator nu a avut vreodata indoieli ca vor avea in fata o batalie dura pentru pastrarea conducerii guvernului dupa 16 ani la putere, in timp ce liderul grupului europarlamentar al Partidului Popular European, germanul Manfred…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a condamnat joi ''atacul terorist care a ucis si a ranit un numar de civili'' in apropierea capitalei afgane, Kabul, relateaza Reuters. ''Acest incident evidentiaza volatilitatea situatiei din teren in Afganistan, dar in…

- Un avion medical german este pregatit sa zboare la Kabul si sa ajute la evacuarea persoanelor care au fost ranite joi in atacul de langa aeroport, a anuntat ministrul german al apararii Annegret Kramp-Karrenbauer, dupa ce Germania si-a incheiat operatiunile de evacuare, informeaza Reuters. …

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, a subliniat importanta respectarii termenului de constructie a gigafabricii din Brandenburg, in timpul unei intalniri cu ministrul Economiei al acestui land german, Joerg Steinbach, transmite Reuters. Musk a mai spus ca este dispus sa intensifice comunicarea…