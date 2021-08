Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Ilfov au anuntat, luni, retinerea pentru 24 de ore a barbatului filmat in timp ce rupe barierele lasate, la o trecere la nivel cu calea ferata. ”In urma activitatilor desfasurate si a probatoriului administrat, politistii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului…

- Polițiștii de la Transporturi au decis joi seara reținerea pentru 24 ce ore a mecanicului de locomotiva care, baut fiind, a adormit in timp ce conducea trenul și a intrat in coliziune cu un alt tren staționar. 18 vagoane au deraiat, in total, iar circulația feroviara s-a transformat intr-un haos pe…

- Un tanar a fost reținut, vineri, dupa ce, la inceputul saptamanii, a batut un șofer in trafic, acesta fiind transportat de urgența la spital. Poliția Capitalei a anunțat ca barbatul, de 24 de ani, este cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii…

- Polițiștii bucureșteni au descins, marți, la patru adrese din Capitala, fiind reținuți doi tineri, acuzați ca au furat din casele de valori a unor firme aproape 70.000 de lei. Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Serviciul Investigații Criminale, sub supravegherea…

- Politistii au deschis o ancheta, luni, dupa ce o femeie a fost atacata de doi barbați cu caramizi, iar unul dintre ei a tras cu un pistol. ”La data de 14 iunie, in jurul orelor 12.50, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul ca, in satul Cozieni din […] The post…

- Barbatul din comuna Soparlita, județul Olt a facut o pasiune pentru o vecina. A urmarit-o și a filmat-o in timp ce femeia se afla in curte, pe strada sau la serviciu, apoi a postat imaginile pe internet. Polițiștii au gasit 160 de filmari in telefonul barbatului. Barbatul, suspectat ca ar fi agresat…

- Un barbat din Valcea a fost reținut de polițiști dupa ce a vandut, pentru 300 de lei, teste COVID-19 false, care erau folosite pentru calatoriile in afara țarii. Politistii din Bucuresti au facut doua perchezitii in județul Valcea, intr-un dosar de fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals informatic…