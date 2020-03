Stiri pe aceeasi tema

- Laurette a sosit in Romania, dupa izbucnirea epidemiei de coronavirus in Italia. Vedeta a povestit despre panica instalata pe aeroporturi din cauza virusului. Dupa cateva ore de zbor, mulatra a ajuns in Romania. Pe aeroport a acordat un scurt interviu pentru Antena Stars, despre drama pe care a trait-o…

- Protest cu scandal, la Bechet, Romania. Zeci de oameni au ieșit, aseara, in strada, dupa ce autoritatile au anuntat ca toate persoanele care vin din zonele de carantina din Italia ar putea fi izolate intr-un campus scolar din Bechet.

- "Cand ai mii de persoane intr-un sistem, este imposibil ca sistemul sa nu aiba si cateva persoane care comit greseli. Nimeni nu poate controla, la un moment, reactia unei persoane. Nu putem sa imputam intregului sistem acest lucru. Si atunci, se iau masuri. Astea sunt aspecte care se iau individual.…

- Efectul Ditrau se resimte și la Cluj-Napoca. Pe o strada din selectul cartier Gruia, cu vile de lux și mașini scumpe la poarta, e deranj mare. De ceva vreme aici s-au cazat 22 de srilankezi, prilej de scandal intre vecini, scrie Actualdecluj.ro.Proprietarii l-au harțuit pe angajatorul asiaticilor, prin…

- Inca un copil mort de gripa! Bilanțul deceselor in Romania ajunge la 11 Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei pana in prezent a ajuns la 11, a anuntat vineri Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultima…

- Intr-un comunicat de presa, viceliderul grupului PSD din Camera Deputatilor, ieseanul Silviu Macovei considera ca acum ar putea fi un nou moment pentru ca romanii sa iasa in strada. Motivul este „pur si simplu pentru a apara democratia in Romania! Guvernul PNL a depasit orice limita rosie a democratiei…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la noua, a anuntat, miercuri, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- MInistrul Dezvoltarii Regionale, Ion Stefan a declarat, luni, la Parlament, unde are loc intalnirea cu parlamentarii PNL, ca procesul privind construirea de toalete pentru elevi va fi finalizat in acest an."Cand vorbim de toaletele din curtea scolii intr-adevar suntem intr-o directie corecta si buna.…