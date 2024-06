Bărbatul din Sebeș care și-a desfigurat în bătaie soția, arestat preventiv. Femeia, dusă la spital cu un elicopter SMURD Barbatul din Sebeș care și-a desfigurat in bataie soția, arestat preventiv. Femeia, dusa la spital cu un elicopter SMURD Barbatul de 51 de ani din Sebeș, care și-a desfigurat nevasta in bataie, a fost arestat preventiv. Este vorba despre un caz de violența domestica, petrecut in data de 19 iunie pe malul parului Secaș. Barbatul s-a intors recent din Franța, unde a executat o pedeapsa privativa de libertate. In ziua respectiva, barbatul a batut-o […] Citește Barbatul din Sebeș care și-a desfigurat in bataie soția, arestat preventiv. Femeia, dusa la spital cu un elicopter SMURD in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

