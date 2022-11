Stiri pe aceeasi tema

- Școlile nu vor trece in online din cauza facturilor la energie, spune ministrul Educației, Ligia Deca, insa ar fi bine sa sesizeze problemele din timp ca sa poata fi ajutate. In așa fel se va evita inclusiv economia la gaz sau curent in școli. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul Infrastructurii, Andrei Spinu, a venit cu un indemn la „calm” pentru cetațeni, dupa ce Moldova a intrat in stare de urgența in energie electrica, iar Tiraspolul a anunțat ca reduce drastic livrarile de curent pentru malul drept. „In acest weekend nu vor fi deconectari. De luni, Romania va…

- Mai multe hoteluri de capacitate mare din Romania au ajuns sa fie scoase la vanzare din cauza facturilor mari la energie. Acestea nu mai sunt profitabile pentru proprietari in aceasta perioada, asta pentru ca nota de plata ajunge pentru energie ajunge la sume astronomice. Unitațile de cazare din zonele…

- Creșterea prețurilor iși spune cuvintul, iar Marea Britanie are de gind sa-și lase cetațenii fara curent electric in fiecare zi, timp de trei ore. Și in Romania se vorbește despre masuri drastice pentru reducerea consumului de energie, transmite Noi.md cu referire la playtech.ro. Restricții energetic…

- Haosul de pe piata de energie din Romania provoaca reactii din ce in ce mai aspre din partea decidentilor politici. Daca pana acum componenta liberala din Guvern sustine piata libera din energie, social-democratii se arata din ce in ce mai iritati de facturile uriase care ajung la romani in prag de…

- Dana Budeanu este extrem de revoltata dupa ce parinții eu au primit facturi colosale la curent. Creatoarea de moda a rabufnit cand a vazut cat au platit aceștia in ultimele doua luni. Dana Budeanu a marturisit ca a depus reclamație la ANPC și a sunat la furnizorii de energie electrica, dupa ce parinții…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, va prezenta, miercuri, in detaliu, masurile sociale ale Partidului Social Democrat pentru a susține salariații și pensionarii țarii, anunța liderul PSD, Marcel Ciolacu. „PSD ii va proteja atat pe romani, cat și companiile care produc in Romania pentru a rezista șocurilor…

- Chimcomplex, cel mai mare combinat de produse chimice din Romania, a anuntat inchiderea temporara a activitatii de productie in cadrul platformei Borzesti pe o perioada de 14 zile, incepand de astazi, din cauza preturilor marila energie electrica si gaze,