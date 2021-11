Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in judetul Neamt Tatal care si a injunghiat sotia si cele doua fiice a marturisit motivul crimei.Barbatul din judetul Neamt care sambata si a injunghiat sotia si cele doua fetite gemene in varsta de doua luni si jumatate si a recunoscut faptele. El a fost audiat de anchetatori dupa mai multe…

- Marius Șumudica (50 de ani), noul antrenor la formația de prima liga din Turcia, Malatyaspor, a fost atacat de un fost translator al sau dintr-un mandat precedent. Oguzhan Erdogmuș, fostul translator al lui Șumudica l-a acuzat pe acesta in presa locala ca, deși antrenorul roman considera Turcia ca…

- Apar noi detalii despre Dan Petrescu, cel mai bogat roman cu afaceri imobiliare, mort in accidentul aviatic de duminica, de la Milano. Intre miliardar și celebrul Ion Țiriac exista o legatura secreta, de care lumea nu știa. Ce s-a aflat despre Ion Țiriac și Dan Petrescu Dan Petrescu, considerat cel…

- Perele sunt unele dintre fructele delicioase ale acestui sezon. Parfumate, zemoase și super dulci, perele sunt perfecte in prajituri și tarte. Și daca tot a venit vorba de tarte, iți prezentam o rețeta de tarta cu pere a unui celebru bucatar roman. Cum sa faci cea mai buna tarta cu pere Tarta cu pere…

- Tatal fotbalistului bistrițean Lucian Sanmartean s-a stins astazi. Anunțul a fost facut chiar de catre el, pe o rețea de socializare. Se pare ca tatal fostului internațional roman a fost infectat cu Covid. Fotbalistul Lucian Sanmartean trece prin momente dramatice, dupa ce tatal sau s-a stins. Se pare…

- Un barbat din Satu-Mare cere sa se faca dreptate dupa ce fratele sau a decedat in Marea Britanie in anul 2015, iar de atunci autoritațile statului roman nu au informat nici macar familia cu privire la tragicul eveniment.

- Șeful Executivului trebuie sa faca o numire in ceea ce privește conducerea Ministerului Finanțelor in aceasta saptamana. In mod normal, o astfel de decizie trebuie luata dupa ce exista o discuție in forul de conducere al PNL, dar și a coaliției de guvernamant. Abia dupa aceea propunerea va fi trimisa…

- O bebelușa de doar cinci luni din Australia a murit, dupa ce o coțofana agresiva a atacat-o. Familia este in șoc, iar comunitatea nu iși explica in ce fel a putut avea loc acest incident bizar, intr-un parc din Brisbane.