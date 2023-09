Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 38 de ani, din Balți, a fost condamnat la 15 ani de pușcarie, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis, pentru omorul amicului de pahar. Crima a avut loc pe 29 iunie 2023, intr-o casa de locuit din Balți, scrie Jurnal.md . „Urmare a unui conflict spontan aparut in urma…

- Iuliu Hajnal (71 de ani), jucatorul de legenda de la Targu Mureș, cu 381 de meciuri și 77 de goluri in prima divizie, povestește cum a trait fara tata de la varsta de cinci ani, dupa ce parintele a fost condamnat la inchisoare pe viața din motive politice.

- Barbatul din Bascov, judetul Arges, care si-a ucis cinci membri ai familiei, inclusiv o fetita de cinci ani, nepoata sa, a fost condamnat de Curtea de Apel Pitesti la inchisoare pe viata. Decizia instantei e definitiva.

- Valeriu Gheorghița este un medic militar roman ce a intrat in atenția publicului dupa ce a fost numit coordonator al Campaniei Naționale de Vaccinare Anti-COVID-19. In prezent, el se iubește cu Monica Birladeanu, frumoasa actrița in varsta de 44 de ani, cu 3 ani mai in varsta decat el.