Domnul Adrian este din Stremț și a donat sange de 84 de ori. Sangele donat a salvat viata unui numar mare de bolnavi. Datorita gestului facut de dansul, in mod repetat, astazi, mulți oameni sunt in viața. Ii adresam SINCERERE MULTUMIRI!, au transmis, marți, reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguina din Alba Iulia. Program Centru: Luni-Vineri:7.30 -13.00 Telefon : 0258834050