Bărbatul din Iași care și-a lovit copilul de 12 ani cu pumnii în față a fost reținut pentru 24 de ore Polițiștii ieșeni l-au reținut, joi 13 ianuarie, pentru 24 de ore pe barbatul de 50 de ani care iși lovea violent cu pumnii peste fața fiul de 12 ani, intr-o inregistrare video realizata de mama copilului. Acesta este acuzat de rele tratamente aplicate minorului și violența in familie. Polițiștii spun ca s-au autosesizat in urma apariției filmulețului cu agresiunea in mediul online. In filmarea de jumatate de minut, facuta de mama, se vede cum tatal iși ține copilul pe genunchi și cei doi se joaca. La un moment dat, baiatul iși mușca parintele de fața. Barbatul se enerveaza și ii da doi pumni… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 12 ianuarie a.c., in urma aparitiei in mediul online a unor imagini video cu privire la agresarea unui minor, politistii Sectiei nr. 8 Politie Rurala Letcani s-au sesizat din oficiu cu privire la acest caz si au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de rele tratamente…

- O noua filmare șocanta a aparut in spațiul public, cu un tata ce-și lovește in mod repetat cu pumnul in fața baiatul de 12 ani, dupa ce joaca celor doi degenereaza. Barbatul, din Iași, are acum dosar penal, iar mama și copilul, incadrați in grad de handicap, au fost preluați de DGASPC. In filmarea de…

- „Barbat” din Cricau reținut de polițiști pentru violența in familie: Și-ar fi agresat soția pe fondul consumului de alcool „Barbat” din Cricau reținut de polițiști pentru violența in familie: Și-ar fi agresat soția pe fondul consumului de alcool La data de 17 decembrie 2021, in jurul orei 23,40, in…

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Fagaraș efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “violența in familie” și “amenințarea”. In fapt, la data de 06 decembrie 2021, in jurul orei 09.30, polițiștii au fost sesizați de catre o femeie, in varsta de…

- Un barbat in varsta de 48 de ani a fost retinut de politistii doljeni, dupa si-a agresat concubina, el incalcand si un ordin de protectie care ii interzicea sa se apropie la mai putin de 50 de metri de femeie, conform news.ro. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului…

- Un barbat din judetul Galati a fost retinut de politisti pentru violenta in familie si nerespectarea unui ordin de protectie, informeaza, joi, Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Potrivit sursei citate, politistii din cadrul Politiei Municipiului Tecuci au fost sesizati de catre o femeie, prin…

- Marți seara, 19 octombrie, ora 21.08, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați cu privire la faptul ca pe strada Electrolizei este un scandal in familie. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 42 de ani și-a agresat fizic soția, o femeie de 43 de ani, in urma unui conflict…