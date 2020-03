Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica din cadrul Guvernului Romaniei anunta ca dintre cele trei persoane depistate pozitiv cu virusul COVID 19 pe teritoriul Romaniei doar doi pacienti mai sunt purtatori ai virusului.Prima persoana diagnosticata cu noul coronavirus, barbatul din judetul Gorj, a fost declarata…

- Dintre cele trei persoane depistate pozitiv cu virusul COVID-19 pe teritoriul Romaniei doar doi pacienți mai sunt purtatori ai virusului, anunța, intr-un comunicat de presa, transmis duminica, Grupul de Comunicare Strategica.Prima persoana diagnosticata cu noul coronavirus, barbatul din județul…

- Ministerul Sanatatii a fost informat de catre reprezentantii Institutului National de Boli Infectioase "prof.dr. Matei Bals" ca pacientul din judetul Gorj depistat cu noul Coronavirus COVID 19 a fost retestat in cursul zilei de astazi, testele avand rezultat negativ.Reprezentantii institutului au anuntat…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, vineri, ca tanarul din Gorj, la care a fost confirmata infecția cu noul coronavirus și care este internat la Institutul Matei Balș, se simte bine și nu are, in continuare, simptome specifice imbolnavirii.

- "Starea barbatului din judetul Gorj depistat pozitiv cu virusul COVID – 19 (coronavirus) si aflat in carantina la Institutul Matei Bals din Bucuresti este buna, in continuare acesta nu prezinta simptome caracteristice infectarii cu respectivul virus. Barbatul este monitorizat permanent, supravegheat…

- Trei romani sunt infectati cu noul coronavirus, insa starea acestora este buna, anunta Grupul de Comunicare Strategica. Atat pacientul internat la Matei Bals, cat si cei doi romani internati in Japonia au stare de sanatate buna. Starea barbatului din județul Gorj depistat pozitiv cu virusul COVID –…

- Barbatul din judetul Gorj depistat pozitiv cu noul coronavirus, internat la Institutul National de Boli Infectioase ''Matei Bals'', este in stare buna si nu prezinta simptome specifice, informeaza joi Grupul de Comunicare Strategica. In prezent, la Institutul ''Matei Bals'' sunt in lucru 17 probe biologice,…

- Un italian de 71 de ani din Cattolica, Rimini, care vizitase weekendul trecut Romania, a fost diagnosticat marți cu noul coronavirus. Grupul de Comunicare Strategica confirma ca barbatul are cetațenie italiana și, potrivit informațiilor disponibile la acest moment, a fost in Romania, in Craiova și Gorj,…