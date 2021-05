O nouă ediție ICONIC TRADE SHOW

Comunitatea de IT și new media din Iași se întâlnește la o nouă ediție ICONIC TRADE SHOW, care va avea loc joi, 20 mai, începând cu ora 16.00. Evenimentul este la cea de-a treia ediție și își propune să faciliteze noi oportunități de business pentru companiile locale. Formatul este unul simplu și dinamic. Participanții își […] The post… [citeste mai departe]