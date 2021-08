Stiri pe aceeasi tema

- Scene desprinse din filmele de acțiune pentru o polițista care a intervenit intr-un scandal din Botoșani. In incercarea sa de a aplana conflictul și de a-l incatușa pe unul dintre tineri, femeia a fost lovita cu pumnul in fața chiar de catre acesta. Colegii sai au sarit imediat in ajutor, inculpatul…

- Curtea Suprema Anticorupție a Ucrainei a ales masura preventiva in privinta ex-judecatorului ucrainean Mykola Ceaus. Instanța a decis sa-l trimita in arest la domiciliu pentru doua saptamani, pana la 18 august.Ședința a fost inchisa si a durat mai bine de 8 ore.

- Primarul comunei prahovene Ciorani, Marin Voicu (PNL), inculpat alaturi de alte 16 persoane intr-un dosar de frauda electorala, la scrutinul din 27 septembrie 2020, a fost scos din arest preventiv si plasat in arest la domiciliu.

- Sambata seara, tanarul de 23 de ani a lovit pe un jurnalist si i-a furat telefonul, iar victima a sunat la 112. Mai mult, fiul Clejanilor s-a filmat in timp ce il amenința pe jurnalist. In urma scandalului au fost audiați mai mulți martori. Cu o seara inainte, fiul Clejanilor a sunat la poliție și a…

- Presedintele Asociatiei FEA, Dorin Damir, a fost plasat in arest preventiv pentru 30 de zile, in Penitenciarul numarul 13. Decizia a fost luata de magistrații Judecatoriei Chișinau cu sediul la Ciocana, care au admis demersul procurorilor in acest sens.

- Polițista din Criuleni reținuta pentru corupere activa, a primit 30 de zile de arest la domiciliu. Informația a fost confirmata pentru postul nostru de televiziune de ofițerul principal din cadrul SPIA, Lidia Sanduleac.

- Fost agent de poliție de la Serviciul Rutier din IPJ Buzau a fost plasat in arest la domiciliu pentru trafic de influența. Barbatul, pensionat din 2019 pentru probleme medicale, este acuzat ca ar fi ajutat o persoana sa promoveze proba practica a examenului auto pentru categoria ”C”, primind in schimb…

- Polițistul de Frontiera care ar fi implicat in schema de contrabanda cu țigari la granița cu Romania, a fost plasat in arest la domiciliu pentru 30 de zile. Decizia a fost luata vinerea trecuta de catre magistrații Judecatoriei Ciocana, care au admis parțial demersul procurorilor.