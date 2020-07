Stiri pe aceeasi tema

- Caz socant in Capitala. Un barbat de 70 de ani care a fost internat dupa o tentativa de suicid s-a aruncat in gol de la etajul patru. Totul s-a produs dupa ce acesta ar fi refuzat sa manance la masa cu ceilalti pacienti.

- Ambasadorul din Iran, Morteza Aboutalebi, a fost convocat, luni, la sediul Ministerul Afacerilor Externe (MAE), pentru a discuta despre Gholam Reza Mansouri, iiranianul care a murit dupa ce a cazut de la etajul unui hotel din Bucuresti.

- O tanara de 21 de ani din București, studenta in Olanda, a recurs la un gest extrem in dupa-amiaza zilei de miercuri! Tanara s-a aruncat de la etajul trei al unei cladiri, iar acum se afla in stare critica la spital.