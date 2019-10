Stiri pe aceeasi tema

- Individul care acum un an a batut si omorat cu bestialitate trei tineri din satul Mereseni, raionul Hancesti, apoi a incendiat casa, pentru a ascunde urmele crimei triple a fost condamnat de prima instanta la 20 de ani de puscarie.

- Un student tunisian și-a injunghiat un cunoscut tot din Tunisia, la Timișoara. Atacul a avut loc luni, in curtea Institutului de Boli Cardiovasculare. și nu este deocamdata clar ce au avut cei doi de imparțit. Individul de 27 de ani l-a atacat cu un cutit pe un conational de-al sau, de aceeasi varsta.…

- Bercea Mondial a fost condamnat definitiv pentru tentativa de omor! Sandu Anghel, pe numele real, se afla in același dosar cu fiul sau, Laurențiu Anghel. Finul fratelui lui Traian Basescu a fost eliberat condiționat la inceputul anului curent, iar acum și-a aflat sentința. Cat va sta interlopul in spatele…

- O romanca disparuta in 1999 in Italia a fost victima unui criminal in serie, arata o serie de descoperiri ale poliției, facute abia acum, dupa 20 de ani. Virginia Mihai a fost ucisa, tranșata și aruncata la porci de catre propriul soț. Individul, care e italian, era banuit ca a ucis și alte doua femei.…

- Prima data a intrat in vizorul politistilor in octombrie 2017, atunci cand a dat muzica la masina foarte tare, fapt ce a atras atentia politistilor. Acestia l-au identificat pe Gaina si l-au testat, alcoolemia in sange fiind de 1,35 la mie. Individul a ramas atunci fara permis, insa nu s-a linistit.…

- Procuratura Anticorupție anunta despre finalizarea si transmiterea in judecata a dosarului de invinuire a lui Platon Veaceslav, in actiunile caruia procurorii au retinut fabricarea si punerea in circulatie a cardurilor false, in interesul organizatiei criminale si spalarea banilor - infractiuni savarsite…