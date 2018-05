Un barbat de 45 de ani din Slatina a fost retinut pentru 24 de ore. El este acuzat ca a incercat sa profite de o copila de numai 12 ani. A vrut sa o ademeneasca intr-o scara de bloc, insa fata s-a speriat, a fugit si a marturisit totul parintilor. Barbatul urmeaza sa fie prezentat […] The post Barbatul de 45 de ani din Slatina, acuzat ca a agresat o fetița de 12 ani, a fost reținut! appeared first on Cancan.ro .