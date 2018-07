Un indian in varsta de 82 de ani, detinator al recordului mondial Guinness pentru cele mai lungi unghii la o mana, a facut in sfarsit pasul de a si le taia, in cadrul unui eveniment desfasurat saptamana aceasta la New York, informeaza UPI. Shridhar Chillal din Pune, India, s-a aflat miercuri la muzeul ''Ripley's Believe it or Not!'' din Times Square, una dintre atractiile turistice cele mai populare din New York, unde a renuntat in sfarsit la unghiile de la mana stanga pe care nu si le-a mai taiat de cand avea 14 ani. Chillal, care a intrat in cartea recordurilor incepand din…