Bărbatul cu arsuri trimis în Belgia a murit Ministerul Sanatații a anunțat luni dimineața ca barbatul de 51 de ani, care a suferit arsuri pe 64% din suprafața corpului și care a fost tranferat in Belgia, a murit. Ministerul a trimis Corpul de control pentru a verifica modul in care a fost tratat acesta in 3 spitale din țara. Potrivit Ministerului Sanatații, barbatul in varsta de 51 de ani care, in data de 20 ianuarie 2021, a suferit o arsura prin electrocutare pe aproximativ 64% din suprafața corporala și politraumatism prin cadere de la inalțime, și care a fost transferat, in 29 ianuarie 2021, la un spital din Belgia, a murit. Barbatul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pacientul ars din Constanta, transferat in Belgia, a murit, informeaza G4media. Barbatul a ajuns in Belgia cu patru bacterii din spitalele romanesti, potrivit medicului roman din Belgia care il trata. Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, trimite Corpul de control la cele trei spitale din țara in care…

- Ministerul Sanatații a fost informat, in aceasta dimineața, despre decesul barbatului in varsta de 51 de ani care, in data de 20 ianuarie 2021, a suferit o arsura prin electrocuție pe aproximativ 64% din suprafața corporala și politraumatism prin cadere de la inalțime, potrivit diagnosticului inițial,…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a vorbit luni depre nevoia de investiții in spitalele vechi, dar și despre proiectele de construire a spitalelor regionale, printre care și cel din Brașov. In acest context, Vlad Voiculescu, a declarat ca proiectele referitoare la construirea spitalelor regionale…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu de la USR PLUS a vorbit intr o emisiune televizata despre studiile de fezabilitate pentru spitale regionale la Iasi, Cluj si Craiova, in timp ce pe lista sa de prioritati se afla si Bucuresti, Timisoara, Brasov si Sibiu Constanta a fost total ignorata de ministru…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat luni ca proiectele referitoare la construirea spitalelor regionale de la Iasi, Cluj si Craiova vor fi "accelerate", subliniind ca este nevoie de investitii in spitalele vechi care sa aiba "cap si coada". "Toate cele trei proiecte ale spitalelor regionale…

- Un incendiu a izbucnit la Spitalul Matei Balș din București. Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, spune ca avem o problema, daca acest lucru se intampla la cel mai bine finanțat institut din Romania.Incendiu la Matei Balș - Ce spune Raed Arafat“Din pacate trei persoane sunt decedate si a patra sub…

- „Tanara a avut simptome, drept pentru care a facut testu. A facut un test PCR și pentru ca arata altfel s-a facut și secvențierea. (...) Tanara era speriata. Starea clinica e foarte buna. Imparte domiciliul cu alte persoane insa. Sunt testate si celelalte persoane”, a anunțat ministrul Sanatații, vineri…

- „Tanara a avut simptome, drept pentru care a facut testu. A facut un test PCR și pentru ca arata altfel s-a facut și secvențierea. (...) Tanara era speriata. Starea clinica e foarte buna. Imparte domiciliul cu alte persoane insa. Sunt testate si celelalte persoane”, a anunțat ministrul Sanatații, vineri…