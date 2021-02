Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a vorbit astazi, 15 februarie, despre decesul constanteanului transferat in Belgia in urma unor arsuri suferite prin electrocutare la finalul lunii ianuarie. Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat, luni, ca s a implicat personal in transferul pacientul…

- Pacientul fusese transportat initial la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, iar, apoi, in data de 21 ianuarie, a fost transferat la Spitalul Clinic Judetean de Urgente "Sfantul Spiridon" din Iasi. In data de 28 ianuarie 2021, misiunea de zbor pentru transferul in Belgia a fost anulata "din…

- Potrivit Ministerului Sanatații, barbatul in varsta de 51 de ani care, in data de 20 ianuarie 2021, a suferit arsuri pe 64% din suprafața corpului, prin electrocutare, și care a fost transferat, 9 zile mai tarziu, la un spital din Belgia, a murit. Barbatul fusese victima unui accident de munca – s-a…

- Barbatul care a suferit arsuri grave in portul Constanța și a fost transferat cu intarziere in Belgia a murit. Pacientul a fost internat in Romania in trei spitale. Locul la clinica din strainatate a fost gasit de familie, iar transferul a fost amanat doua zile la rand, din cauza condițiilor meteo și…

- Barbatul din Constanța care a suferit arsuri grave și a fost transferat la un spital din Belgia, la o saptamana de la accident, a ajuns acolo cu ranile necurațate, avand patru bacterii și o ciuperca luate din spitalele din Romania, acuza medicul Ciprian Isacu, cel care il ingrijește pe pacient in…

- Un pacient de la Constanta internat la Iasi in Sectia de Arsi va fi transferat in strainatate. Un avion trimis de la Bucuresti il va prelua si il va transporta la un spital din Belgia. Barbatul, cu arsuri pe mai mult de 70 la suta din corp in urma unei electrocutari, a fost adus la Iasi pe 21 ianuarie,…

