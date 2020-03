Stiri pe aceeasi tema

- Mobilizare de forțe, astazi, intr-o localitate din județul Timiș, dupa ce o femeie in varsta de 69 de ani, care a calatorit in regiunea Lombardia, Italia, afectata de coronavirus, a anunțat ca se simte rau. Astfel, femeia urmeaza sa fie transportata cu izoleta la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor…

- Avem in județul Timiș inca un suspect de coronavirus. Este vorba de un barbat in varsta de 45 de ani, șofer pe TIR, care s-a intors ieri din regiunea Lombardia, Italia, iar apoi s-a prezentat la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara, din cauza unei tuse. Imediat, medicii din cadrul…

- O femeie din Timișoara a fost diagnosticata recent cu coronavirus și a fost internata la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, se simte bine. Ce greșeala a facut aceasta?

- Femeia internata, joi seara, la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara cu suspiciune de coronavirus are gripa sezoniera, dar se asteapta si rezultatele pentru COVID 19, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al unitatii medicale, Virgl Musta, potrivit Agerpres ."Femeia de 50 de…

- Femeia care, aseara, a fost transportata cu o ambulanța la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara, suspecta de coronavirus, are gripa. Potrivit medicului Virgil Musta, purtatorul de cuvant al unitații medicale, in cazul pacientei, testul de gripa a ieșit pozitiv. In ceea ce privește…

- Un asistent medical din Resita care a lucrat in Germania si a intrat in contact cu 4 bolnavi de coronavirus a mers la spital, cu simptome specifice infectarii cu noul virus. A fost trimis de la Resita la Timisoara si se asteapta rezultatele analizelor. Dr. Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase…

