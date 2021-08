Sirhan Sirhan, barbatul de origine palestiniana condamnat pentru asasinarea, in 1968, a senatorului american Robert F. Kennedy, a obținut vineri aprobarea pentru a fi eliberat condiționat, dupa 53 de ani petrecuți in inchisoare. Soarta deținutului in varsta de 77 de ani se afla acum in mainile guvernatorului Californiei, care se poate impotrivi deciziei, relateaza CNN.