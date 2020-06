Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 20 de ani a atacat un politist cu un cutit, apoi a incercat sa traga cu o arma asupra altor doi agenti din New York, in timpul protestelor ce au fost generate de moartea unui barbat de culoare, George Floyd, in urma unei arestari brutale. Acesta ar fi fost un atentat terorist.

- Un polițist a fost spulberat de o mașina, in noaptea de luni spre marți, intr-un cartier din New York, in timpul protestelor ce au izbucnit dupa ce un barbat de culoare a decedat in urma unei arestari.

- Doi oameni au murit in accidentul cumplit produs noaptea trecuta la intersecția strazii Ismail cu bulevardul Ștefan cel Mare din Capitala.Potrivit poliției, un automobil, model Audi, condus de un tanar de 27 de ani, care avea și o pasagera la bord, se deplasa pe bd.

- Caz revoltator, intr-un sat din Bistrița Nasaud. O femeie cu handicap grav a fost ținuta incuiata, intr-o magazie insalubra, timp de mai mulți ani. Cazul a fost descoperit intamplator de polițiști, in urma unei percheziții domiciliare.

- Un singur lucru ii ține pe picioare - gindul ca vor ajunge oricum la familii, sa-și cuprinda copiii, soții sau parinții. Cu asta traiesc acum, in pandemie, angajații Institutului de Medicina Urgenta. Ce simt medicii? Dar pacienții? O echipa de la Jurnal TV a reușit sa vada din interior ce inseamna sa…

- Batrana din Mehedinți, care a murit de Covid-19, a fost pur și simplu aruncata intr-un coșciug care a fost, ulterior, pus in groapa sapata la marginea cimitirului, cu ajutorul unui buldoexcavator. Scena revoltatoare a fost filmata și postata pe internet.

- Imagini sfasietoare au fost difuzate de Realitatea PLUS cu un cortegiu funerar al unei persoane care a murit de coronavirus, in Suceava. Familia nu poate sa insoteasca decedatul la cimitir pentru ca nu este permis de lege, insa ies la poarta atunci cand masina in care se afla trupul neinsufletit trece…

- Noul coronavirus afecteaza și creierul, dupa cum avertizeaza medici din Statele Unite ale Americii, Italia și China. Experții au observat la unii pacienți infectați cu COVID-19 ca au dezvoltat și probleme neurologice, unul dintre aceștia pierzand capacitatea de a vorbi.