- Barbat de 45 de ani a fost retinut de politistii din Botosani dupa ce, in cursul dupa-amiezii de luni, si-a ucis fosta sotie si le-a ranit, prin injunghiere, pe mama si sora femeii, a anuntat IPJ Botoșani, potrivit Realitatea Plus.Imediat dupa crima oribila, barbatul a fugit, cu cuțitul in mana și plin…

- O crima cu sange rece a avut loc astazi intr-o localitate din Botoșani. Un barbat de 45 de ani și-a ucis cu bestialiate fosta soție, chiar sub privirea fostei soacre și cumnatate. Ucigașul a fost intr-o padure, la cațiva kilometri de casa.

- O fetița a fost rapita de pe o strada din Capitala, alaturi de mama ei. Agresorul a incercat chiar sa fuga cu o mașina, dar a fost prins. El este fostul iubit al femeii și ar fi facut totul din gelozie.

- Stony Stoica, un barbat in varsta de 44 de ani, și-a ucis cu sange rece fosta soție, in Anglia. Romanul nu a mai ținut cont de nimic dupa ce a vazut videoclipurile cu noul iubit, moment in care a mers in locuința acesteia și a injunghiat-o. Barbatul a fost condamnat la inchisoare.

- Kevin Lewis, un barbat de 34 de ani din Washington, a vrut sa-și ucida fosta soție, dar a omorat-o, din greșeala, pe cumnata lui. Acesta și-ar fi angajat verișorul de 18 ani sa comita oribila fapta și i-ar fi oferit suma de 2.400 de dolari. Phelps, adolescentul vinovat de crima, dar și o alta tanara…

- Fostul sef al Politiei Locale Oradea, Paul Kover a fost condamnat, marți, de Tribunalul Bihor, la 8 ani și 8 luni de inchisoare pentru tentativa de omor calificat și lipsire de libertate. Paul Kover a fost trimis in judecata pe 30 ianuarie, dupa ce și-a sechestrat fosta soție și a injunghiat-o cu un…