Stiri pe aceeasi tema

- Tony Garnett, in varsta de 29 de ani, si-a parasit familia in aceasta primavara, dupa ce s-a indragostit de o refugiata ucraineana primita in gazda. In prezent, el a renuntat la serviciu pentru a avea grija de femeia care sufera de o infectie la ochi si a orbit partial.

- Un scandal luase amploare in luna mai, cand o femeie din Marea Britanie a facut publica drama prin care trecea. Lorna Garnett a povestit pentru presa ca a fost parasita de soțul ei, Anthony, dupa 10 ani de relație, pentru o refugiata din Ucraina pe care au primit-o in casa lor, dupa doar 10 zile. Cateva…

- Flick se poate declara un barbat implinit 100%. Omul de la radio are parte de o soție frumoasa și de o fiica dupa care este topit. Denisa Filcea a nascut in urma cu nu mult timp, iar de atunci o fericire nemarginita s-a așternut in familia lor. Asta se poate vedea cu ochiul liber din postarile lor pe…

- Un cetațean roman este in arest in Alicante, dupa ce a pretins ca este agent al poliției naționale spaniole și a jefuit o refugiata ucraineanca, informeaza El Periodic.com.Talharia a avut loc in centrul orașului, la finalul lunii aprilie. Barbatul i-a spus victimei, o refugiata ucraineanca in varsta…

- Elena Trofimciuk a fugit din Ucraina in Romania in urma cu mai mult de o luna. Ea considera acum Gara de Nord din Bucuresti a doua casa, scrie AP intr-un material despre ucraineni care ii ajuta in Romania pe compatriotii lor refugiati.

- O ucraineanca atee in varsta de 42 de ani, refugiata la Manastirea Varatec, s-a convertit la Ortodoxie și a fost botezata in Sambata Mare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Gabriela Prisacariu este una dintre cele mai frumoase femei din Romania și un topmodel de real succes. Soția lui Dani Oțil a lansat ironii fine la adresa Mihaelei Radulescu. Ce a spus blondina despre fosta partenera de viața a tatalui copilului ei. Cum a ironizat-o soția lui Dani Oțil pe Mihaela Radulescu…

- Povestea refugiaților ucraineni in Romania este una idilica, care pune in prim-plan generozitatea romanilor. O generozitate cat se poate de reala, de altfel, in special in ce privește ajutorul privat, dar care este umbrita de cazuri tot mai dese de...