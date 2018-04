Stiri pe aceeasi tema

- Crima șocanta la Reghin, in judetul Mures. O femeie de 60 de ani a fost ucisa cu bestialitate, iar mama ei, de 80 de ani, a suferit arsuri si s-a intoxicat cu fum, dupa ce au fost atacate in propria locuinta de un individ. Asasinarea a avut loc la cateva ore dupa ce astazi s-a […] The post Un barbat…

- In comuna Muereasca, din judetul Valcea, stingerea unui incendiu intr-o gospodarie a scos la iveala o crima petrecuta in urma cu doar cateva ore. Un localnic, acelasi care a dat foc casei, si-a omorat fosta sotie de Paste, pe motiv ca nu poate trai fara ea, dupa care a incercat sa-si ia viata.

- Tragedia s-a petrecut in localitatea galateana Pechea, in seara de miercuri. Trupul macelarit si fara viata al victimei in varsta de 34 de ani a fost gasit de-abia a doua zi, de dimineata, intr-un sant. Criminalul in varsta de 40 de ani a fost retinut si va fi dus la arestare.

- Un barbat, de aproximativ 40 de ani, din comuna galateana Pechea, este suspectat ca si-a ucis, joi, fosta amanta cu mai multe lovituri de cutit, intr-o criza de gelozie, dupa ce femeia l-ar fi parasit in urma cu cateva luni si s-a intors la sotul ei. Din primele informatii se pare ca barbatul…

- Fostul sot al directoarei unei gradinite private din Bucuresti a fost arestat preventiv, dupa ce si-a injunghiat fosta sotie chiar la locul de munca al acesteia. Barbatul care si-a injunghiat, vineri, fosta sotie si care fusese retinut pentru 24 de ore a fost arestat, sambata, pentru 30 de zile de catre…

- Barbatul care si-a injunghiat, vineri, fosta sotie si care fusese retinut pentru 24 de ore a fost arestat, sambata, pentru 30 de zile de catre magistratii Tribunalului Bucuresti. Incidentul a avut loc in incinta unei gradinite private din sectorul 2 al Capitalei. Femeia, care in urma ataciului a fost…

- Lucian Dinulescu a fost ucis pe data de 17 august 2017 cu 27 de lovituri de cutit de cel mai bun prieten. Atacatorul le-a spus anchetatorilor ca a comis crima din cauza ca victima i-a zgariat intentionat masini, dar si pentru bani.