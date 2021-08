Femeia a fost ucisa in urma cu patru zile, in propria casa. De atunci polițiștii il cauta neincetata pe soțul femeii, principalul suspect. Cei doi erau in divort, iar una din fetele lor avea chiar un ordin de protectie impotriva lui. Suspectul principal este sotul, Faur Valentin Nicusor, cu care femeia se afla in proces […] The post Barbatul care și-a injunghiat in inima soția cu care era in divorț, de negasit de patru zile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .