Bărbatul care și-a împușcat soția pe stradă a murit la spital Cetățeanul italian care, acum trei zile, și-a impușcat soția in plina strada, cu mai multe focuri de arma, a murit și el la spitalul din Vanju Mare. Barbatul era in stare grava pentru ca, dupa ce a impușcat-o pe femeie, a incercat sa se sinucida și s-a impușcat in piept. "La data de 23 decembrie […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Cetățeanul italian care și-a impușcat soția in plina strada, cu mai multe focuri de arma, a murit și el la spitalul din Vanju Mare. Barbatul era in stare grava, asta pentru ca, dupa ce a impușcat-o pe femeie a incercat sa se sinucida și s-a impușcat in piept. "La data de 23 decembrie 2021,…

Un barbat si-a impuscat fost sotie, in plina strada, in fața unui magazin din localitatea Vanju Mare, judetul Mehedinti, dupa care a incercat sa se sinucida. Femeia a murit. "La data de 23 decembrie 2021, ora 09.13, prin apelul 112, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mehedinti a fost sesizat despre…

