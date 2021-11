Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii cer 30 de zile de arest pentru barbatul care și-a impușcat mortal fosta soție și soacra. Demersul va fi examinat astazi de magistrații Judecatoriei Cahul. Informația a fost confirmata de procurorul de caz, Viorica Marga.

- Noi detalii in cazul dublului omor comis sambata noaptea in orasul Cahul de un barbat beat care si-a impuscat fosta sotie si soacra cu arma de vanatoare. Victimele erau impreuna cu mai multe rude si se intorceau de la o petrecere de la Leova.

- Crima din gelozie in orasul Cahul. Un barbat de 49 de ani si-a impuscat mortal sotia și soacra dintr-o arma de vanatoare deținuta ilegal. Totul s-a intamplat aseara, intr-un bloc din centrul orasului. Oamenii legii au fost anuntati de fiul celor doi soti.

- Tanarul care in vara acestui an (3 iulie 2021) a ucis cu mașina o tanara de 20 de ani și l-a nenorocit pe viața pe soțul acesteia, și el victima accidentului, a fost trimis in arest la domiciliu. Accidentul a avut loc in stația de autobuz de la Vivo Mall din Baia Mare. Tribunalul Maramureș […]

- Un copil palestinian a fost impuscat mortal de armata israeliana in cursul unor proteste violente produse vineri in Cisiordania, anunta autoritatile medicale palestiniene citate de cotidianul The Times of Israel, potrivit Mediafax.

- Ciprian Marica și Brigitte Pastrama au ajuns la discuții aprinse. Totul a pornit din cauza banilor, iar Ilie Nastase a fost și el implicat. De ce au ajuns la scandal Brigitte Pastrama și Ciprian Marica Brigitte Pastrama și Ciprian Marica au ajuns la discuții aprinse din cauza unor datorii. Terenurile…

- ■ Antonio Ilie Arhip a contestat privarea de libertate ■ Curtea de Apel a respins contestatian barbatul a fost pus sub acuzare pentru uciderea fetitei de 5 ani si a fostei sotii ■ faptele ar fi avut loc acum 15 ani ■ Barbatul pus sub acuzare pentru uciderea propriului copil, o fetita de 5 ani […] Articolul…

- Gutierrez-Reed este tanara de 24 de ani ce fusese angajata ca armurier al filmului Rust cu Alec Baldwin. Ea mai provocase probleme și ultimei pelicule la care lucrase, filmarile acesteia fiind intrerupe pentru scurt timp pentru ca daduse o arma neverificata corect unei actrițe de 11 ani. Baldwin a tras…