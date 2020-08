Edson Brandao s-a nascut in Brazilia și a devenit celebru in intreaga lume datorita felului in care arata. La 53 de ani, barbatul poate fi confundat oricind cu un adolescent, ținind cont ca aspectul fizic este unul demn de invidiat. Pasionat de ideea unui stil de viața sanatos, Edson s-a dedicat in totalitate acestui aspect, motiv pentru care in prezent este comparat cu un tinar, scrie protv.r