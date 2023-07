Stiri pe aceeasi tema

- ■ este vorba despre Eremia Antonel Mirț, in varsta de 39 de ani ■ a murit miercuri, 28 iunie ■ organele de cercetare vorbesc despre o posibila sinucidere ■ preotul franciscan avea probleme de sanatate ■ Site-ul Arhiepiscopiei Romano-Catolice Iași anunța faptul ca, miercuri, 28 iunie, in jurul orei 14.15,…

- Episcopia Romano Catolica din Iași confirma faptul ca barbatul care s-a aruncat in fața metroului, in stația Aviatorilor, din București, era preot catolic. Preotul Eremia-Antonel Mirt avea 39 de ani și ar fi suferit de anumite probleme de sanatate, ceea ce l-ar fi determinat sa ia aceasta decizie.”Miercuri,…

- In urma cu o saptamana, vestea șocanta ca Stephan Pelger s-a sinucis a impietrit lumea mondena. Astazi a avut loc procesiunea funerara a designerului vestimentar, ceremonie ce a avut loc la Capela Cimitirului Evanghelic Luteran din București. Majoritatea cunoscuților sai știau de greutațile prin care…

- Tragedie intr-o familie din comuna Maracineni, dupa ce o tanara a ales sa-și puna capat zilelor. Chiar parinții ei au gasit-o, in aceasta dimineața, fara suflare. Mihaela avea 19 ani și era eleva in ultimul an la Liceul Tehnologic de Meserii și Servicii din Buzau. Deocamdata, nimeni nu știe ce ar fi…

- Psihoterapeutul care a incercat sa o ajute pe Iulia Marin sa depașeasca momentele grele a șocat dupa un mesaj in care o felicita pe jurnalista ca s-a sinucis."Iulia Marin a fost un spirit superior care nu a vrut sa ii stabileasca boala destinul, nici felul in care iese din scena vieții. A avut curajul…