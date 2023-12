Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Bistrița este suspectat ca și-a ucis soția de 33 de ani in fața copiilor, acasa, apoi a postat la Story, pe contul sau de Facebook, o poza cu ea moarta. Polițiștii sunt șocați de gravitatea faptelor. Barbatul de 34 de ani și-ar fi ucis soția sambata dupa-amiaza, dupa o cearta conjugala.…

- O tragedie cutremuratoare zguduie orașul Bistrița, iar motivul care a condus la un act atat de extrem este la fel de șocant. Un barbat și-a ucis soția in fața propriilor copii și, ulterior, a postat imagini pe platforma de socializare Facebook. Detaliile tulburatoare ale acestui incident dezvaluie un…

- Barbatul in varsta de 34 de ani din Bistrita suspectat ca si-a ucis sotia este internat in spital, el fiind supus unei interventii chirurgicale dupa ce, cel mai probabil, s-a ranit singur. Barbatul a fotografiat cadavrul si a postat imaginea la sectiunea „story”, pe Facebook, iar un vecin care a vazut…

- Un barbat de 34 de ani din Bistrița este banuit ca și-a omorat sambata soția, in varsta de 33 de ani. La sosirea polițiștilor, acesta prezenta leziuni corporale, necesitand acordarea de ingrijiri medicale de specialitate, informeaza Mediafax.„La data de 2 Decembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției…

- O femeie in varsta de 33 de ani a fost gasita moarta, in aceasta dupa-masa, intr-un imobil din Bistrita, existand suspiciunea ca aceasta a fost ucisa de sotul sau in urma unui conflict izbucnit intre cei doi. ”La data de 2 decembrie, politistii din cadrul Politiei municipiului Bistrita au fost sesizati…

- O femeie de 33 de ani a fost injunghiata mortal de catre soțul sau, astazi, dupa-masa. Dupa ce și-a omorat soția, barbatul a facut poze la cadavru și a postat-o pe rețeaua de socializare Facebook. In aceasta dupa-masa, o femeie de 33 de ani a fost omorata de soțul sau, intr-o casa de pe strada Axente…

- Dupa doua luni de la arestarea milionarului brașovean Calin Donca, soția afaceristului s-a afișat in public și chiar a facut și o serie de marturisiri.”Dupa multe zile de eforturi, nopți nedormite și cearcane adanci, ma surprind intre copii, moment in care pentru cateva clipe fac o pauza de la toate…

- Copiii ai caror tați le citesc și se joaca cu ei inregistreaza o creștere “ușoara, dar semnificativa” a rezultatelor la invațatura, in școala primara, susține un nou studiu realizat de specialiști de la Universitatea din Leeds, citat de The Guardian. Potrivit studiului, fie și numai 10 minute pe zi…