- India are acum mai multe decese cauzate de noul coronavirus decat China, țara unde a inceput pandemia, potrivit NDTV.Sursa citata menționeaza ca numarul morților in India a ajuns, joi, la 4.695, depașind China, care a raportat 4.638 de victime din decembrie 2019, cand a fost declanșata epidemia la Wuhan.…

- Anunțul a fost facut duminica de catre Comisia naționala de sanatate. Aceasta metropola chineza cu aproximativ 11 milioane de locuitori, plasata in carantina la sfarșitul lunii ianuarie pentru mai mult de doua luni a fost in special lovita de noul coronavirus , care a contaminat in China aproape 83.000…

- In noaptea in care am ajuns, chiar inainte de ridicarea carantinei, strazile din Wuhan erau in general goale. Ocazional, cate o masina trecea pe strada mai tot timpul au fost cele doua masini din convoiul nostru. Televiziunea de stat din China arata imagini cu masini care stau la coada la o cabina de…

- Autoritatile chineze au decis inchiderea totala a orasului Wuhan din provincia chineza Hubei pe 23 ianuarie. Restrictiile au fost instituite timp de 76 de zile, scrie Independent. Potrivit statisticilor, in Wuhan au fost inregistrate peste 50.000 de cazuri de infectii si peste 2.500…

- Epicentrul focarului cu noul coronavirus COVID-19 din China, orașul Wuhan, capitala provinciei Hubei, a fost redeschis total, in noaptea de 8 Aprilie, la ora zero. Ambasada Chinei a postat imagini spectaculoase.

- O tanara din Wuhan și-a relatat, intr-un jurnal preluat de The Guardian, primele doua ore de libertate, dupa mai bine de o luna in care a stat inchisa total in casa, in orașul chinez crunt lovit de epidemia care s-a extins intre timp in intreaga lume. Marele oraș Wuhan, din China centrala, se pregatește…

- Niciun caz nou nu a fost inregistrat in epicentrul initial al focarului, provincia Hubei, motiv pentru care autoritatile au decis sa ridice, incepand de astazi, masurile de carantina care i-au impiedicat pe locuitori sa paraseasca provincia timp de peste doua luni.Wuhan, capitala provinciei Hubei, va…

- China se pregatește sa anuleze carantina in cele mai multe zone din provincia Hubei, miercuri, urmand sa o anuleze, pana pe 8 aprilie și in Wuhan. Astfel, oamenii din randul carora a izbucnit pandemia de coronavirus vor incepe sa revina la normalitate.