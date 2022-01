Stiri pe aceeasi tema

- O masina de Politie a fost furata de un „bombardier”, pentru a se da mare pe internet. Oamenii legii au fost umiliți de un tanar care a reusit, prin metode inca necunoscute, sa se urce la volanul unei autospeciale, pe care a și pornit-o, ca sa faca senzație pe TikTok. Poliția a intrat imediat pe […]…

- Tanarul care a aparut la volanul unei autospeciale de politie intr-un clip video pe TikTok a fost retinut sambata seara, pentru 24 de ore, de politistii brasoveni, a informat IPJ Brasov. Tanarul este celebru pe TikTok pentru videouri in care asculta manele sau numara sute de lei. Politistii brasoveni…

- Va plati scump pentru faima de pe TikTok. Un barbat din Predeal, retinut dupa ce s-a vrut „vedeta” la volanul masinii de politi Un tanar de 19 ani a vrut neaparat sa fie vedeta pe internet. Asa ca s-a urcat la volanul unei masini de politie, cu acordul unui prieten politist, s-a filmat si apoi s-a…

- Trei tineri prahoveni au fost amendati sambata dupa ce au publicat pe internet un clip video in care apar urcati pe portbagajul unei autospeciale a Politiei. Dupa ce au fost pedepsiti de politisti, tinerii au sters filmul postat online.

- Politistii din Slatina s-au sesizat din oficiu si il cauta pe un barbat care, in weekend, a fost filmat in timp ce loveste cu piciorul, in mod repetat, usa de intrare a Catedralei Episcopale din municipiu.Imaginile in care se vede cum barbatul loveste usa, incercand sa intre in catedrala, au fost postate…

- Unul dintre suspectii banuiti ca ar fi provocat incendiul din Constanta a fost retinut. Astfel, in urma cercetarilor desfașurate de polițiști in cazul incendiului de la blocul din cartierul „Kilometrul 4-5”, au fost identificați și conduși la sediul Poliției pentru audieri doi minori, de 13 și 15 ani.Minorul…

- Ieri, 07 decembrie, la ora 11.08, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca in jurul orei 10.30, persoane necunoscute au sustras acumulatorul marca necunoscuta, de culoare negru, de sub capota motor a unui autoturism parcat in curtea unei societați comerciale…

- Ar fi comis o încalcare în trafic și a amenințat ofițerii de patrulare, un barbat a fost reținut pentru 72 ore. Incidentul s-a produs în noaptea de 14 spre 15 noiembrie, în jurul orei 02:30, în orașul Comrat, scrie sinteza.org. Șoferul…