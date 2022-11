Stiri pe aceeasi tema

- Politia Brasov a emis, sambata dupa amiaza, alerta privind rapirea a doua fete, surori, cu varste de 10, respectiv 12 ani. Fetele au fost luate, vineri seara, de la domiciliul lor, de un barbat, prieten al concubinului mamei lor, pentru a merge sa faca un gratar la locuinta sa si a se juca cu alti copii,…

- Un tanar in varsta de 22 de ani, originar din Cabaiești, raionul Calarași, a fost reținut pentru omor. Conform informațiilor, acest lucru s-a intamplat dupa ce, polițiștii din Calarași au fost sesizați marți seara, precum ca intr-o gospodarie din aceeași localitate a fost depistat cadavrul unui barbat…

- Politistii au deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce un televizor s-a desprins de pe un perete al unei sali de sport din cadrul unei scoli din Petrosani si s-a prabusit peste doua eleve. Fetele au fost duse de urgenta la spital, pentru ingrijiri medicale.Incidentul a avut loc,…

- Incident șocant in municipiul Sighetu Marmației, acolo unde astazi, 11 octombrie, la ora 08.01, polițiștii au fost sesizați prin S.N.U.A.U 112 de catre un barbat, cu privire la faptul ca, fratele sau se simte rau și prezinta urme de lovire. „Din primele cercetari efectuate la fața locului, polițiștii…

- O femeie de 23 de ani a ajuns la Spital dupa ce a fost muscata de un caine periculos in Mangalia. Potrivit IPJ Constanta, La data de 11 septembrie a.c., in jurul orei 5.30, politistii din cadrul Politiei municipiului Mangalia au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca o femeie a fost muscata…

- Tanarul, fost elev al Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Falticeni, a fost lovit de o mașina, condusa de un tanar de 26 de ani, in apropierea unei treceri de pietoni din oraș. Polițiștii continua cercetarile pentru a afla cu exactitate cum s-a produs accidentul. Șoferul a fost testat…

- Un minor in varsta de 16 ani, din judetul Giurgiu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile fiind acuzat ca ar fi injunghiat un barbat la un botez din cauza unei melodii cantate la eveniment.Potrivit IPJ Giurgiu, politistii Sectiei de Politie Rurala Mihailesti au fost sesizati prin apel 112, cu privire…

- Politistii efectueaza cercetari pentru a stabili modul in care s a produs tragedia.Un barbat in varsta de 51 ani, din localitatea Borca, a incercat sa se sinucida si s a impuscat in cap cu un asomator. Familia acestuia a sunat la 112 iar la fata locului s a deplasat un echipaj de la Serviciul de Ambulanta…