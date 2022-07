Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au descoperit mai multe posibile dispozitive explozive in timpul perchezitiei la locuinta atacatorului fostului premier japonez Shinzo Abe, iar agentia de presa NHK a relatat ca genistii se pregatesc sa efectueze o explozie controlata in incinta, potrivit BBC, arata News.ro. Fii…

- Politistii au descoperit mai multe posibile dispozitive explozive in timpul perchezitiei la locuinta atacatorului fostului premier japonez Shinzo Abe, iar agentia de presa NHK a relatat ca genistii se pregatesc sa efectueze o explozie controlata in incinta, potrivit BBC. Fostul premier japonez ShinzoAbe…

- Politistii au descoperit mai multe posibile dispozitive explozive in timpul perchezitiei la locuinta atacatorului fostului premier japonez Shinzo Abe, iar agentia de presa NHK a relatat ca genistii se pregatesc sa efectueze o explozie controlata in incinta, potrivit BBC.

- Fostul premier al Japoniei, Shinzo Abe, a murit, transmite vineri Reuters, care citeaza postul public nipon NHK. Abe, in varsta de 67 de ani, sustinea un discurs de campanie in apropierea unei gari de tren din orasul Nara, in vestul Japoniei, cand a fost impuscat de un atacator. (Agerpres) Fostul premier…

- Autorul atacului armat asupra fostului premier japonez Shinzo Abe, reținut de poliție la locul tentativei de asasinat, ar fi un barbat de 41 de ani, fost membru al forțelor defensive maritime. Acesta ar fi folosit un pistol confecționat manual. Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost impuscat in timp…

- La data de 7 mai 2022 polițiștii din Zlatna au fost sesizați cu privire la faptul ca, intr-o locuința din Zlatna, are loc un scandal in familie.Din primele cercetari, efectuate de polițiști, a rezultat ca, pe fondul unor discuții contradictorii și a consumului de alcool, un barbat, in varsta de 42 de…

- Politia germana investigheaza o descoperire suspecta facuta vineri la birourile agentiei ruse de stiri RIA Novosti din Berlin, informeaza DPA. Vineri dupa-amiaza, ofiterii au gasit un obiect necunoscut, care includea o sticla intr-un put de lumina din incinta, si nu au putut stabili imediat daca acesta…

- Un barbat și fiica lui au fost gasiți morți, luni dimineața, in locuința lor din Calarași. Chiriașul lor a fost cel care a alertat poliția. A Alarma a fost data in aceasta dimineața de chiriașul celor doi, iar la fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție și o ambulanța. Barbatul, in varsta…