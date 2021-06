Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii francezi cer o pedeapsa de 18 luni de inchisoare pentru individul care l-a agresat pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, iar complicele agresorului va fi judecat pentru detinere ilegala de arme, informeaza cotidianul Le Parisien. Procesul in cazul lui Damien T., un individ in virsta de…

- Individul care l-a agresat pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a fost condamnat, joi, la patru luni de inchisoare cu executare si alte 14 luni cu suspendare, in cadrul unui proces derulat prin procedura rapida.

- Individul care l-a agresat pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a fost condamnat, joi, la patru luni de inchisoare cu executare si alte 14 luni cu suspendare, in cadrul unui proces derulat prin procedura...

- Barbatul care l-a palmuit pe presedintele francez Emmanuel Macron in timpul unei viizte in departamentul Drome, Damien T., a fost condamnat joi la 18 luni de inchisoare - dintre care patru luni cu executarea -, relateaza Le Monde.

- Individul care l-a agresat pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a fost condamnat, joi, la patru luni de inchisoare cu executare si alte 14 luni cu suspendare, in cadrul unui proces derulat prin procedura rapida, anunța Mediafax. Procurorii au cerut 18 luni de inchisoare pentru Damien…

- Damien Tarel, barbatul care l-a palmuit marți pe președintele francez Emmanuel Macron, in timpul unei vizite in regiunea Drome, din sud-estul țarii, a fost condamnat la 4 luni de inchisoare cu executare. Decizia instanței vine la doar doua zile de la incident, relateaza BFM TV.

- Procurorii francezi cer o pedeapsa de 18 luni de inchisoare pentru individul care l-a agresat pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, iar complicele agresorului va fi judecat pentru detinere ilegala de arme, informeaza cotidianul Le Parisien, anunța Mediafax. Procesul in cazul lui Damien…

- De puține ori s-a intamplat ca un președinte de stat sa fie palmuit in public. Din pacate totul are un inceput, cel puțin in cazul lui Emmanuel Macron. Ieri, in timpul unei vizite in sudul Franței, Macron a fost palmuit de un tanar peste fața. Corpul de paza al președintelui a reacționt imedit, agresorul…