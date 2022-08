Bărbatul care înțepa femei în Capitală a fost arestat preventiv Barbatul de 38 de ani acuzat ca ințepa, zgaria și lovea femei in timp ce mergea cu trotineta prin Capitala a fost arestat preventiv vineri seara, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Barbatul care ințepa femei in Capitala… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Barbatul care ințepain

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din București sunt in alerta, dupa ce un individ care se deplasa pe o trotineta a ințepat cel puțin doua femei, care mergeau pe strada in București. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un barbat in varsta de 33 de ani, care conducea un autoturism, desi avea carnetul suspendat, a fost arestat preventiv, sambata, pentru ca a parasit locului accidentului pe care l-a provocat in Timisoara si in urma caruia o femeie de 45 de ani a fost grav ranita. Fii la curent cu cele mai noi…

- Polițiștii din Capitala au reținut un barbat de 20 de ani și o femeie de 24 de ani, care ar fi pacalit mai multe persoane prin ”metoda accidentul”. Aceștia se dadeau drept cadre medicale și cereau oamenilor bani pentru a trata o ruda care ar fi suferit un accident foarte grav. Fii la curent…

- Procurorii Serviciului Teritorial Ploiesti al DIICOT au audiat 15 persoane intr-un dosar de trafic de droguri, un barbat fiind arestat preventiv, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat transmis luni de DIICOT, din cercetari a reiesit ca inculpatul a vandut, incepand cu luna mai a acestui an, diferite…

- Fostul șef al Departamentului SBU din Crimeea, suspectat ca a colaborat cu serviciile speciale rusești, a fost plasat in arest preventiv de catre instanța pana la 13 septembrie 2022, fara posibilitatea de a fi eliberat pe cauțiune. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…