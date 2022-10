Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep se afla in mijlocul unui scandal uriaș. Numele sau este pe buzele tuturor din cauza veștii ca a fost confirmata pozitiv la testul anti-doping de la US Open 2022. Sportiva a primit o notificare in urma cu cateva zile potrivit careia ar fi consumat o substanța interzisa numita Roxadustat.…

- Simona Halep are puține șanse sa scape de suspendare și de acuzația de doping. Susțin acest lucru tot mai mulți experți și avocați, specialiști in litigii sportive. Și totuși exista o speranța. Una foarte mica. Cristian Jura, membru al Diviziei Antidoping a Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne,…

- Simona Halep (31 de ani, locul 9 WTA) este suspendata provizoriu, dupa ce a fost testata pozitiv la un control antidoping efectuat la US Open. Simona Halep a transmis ca nu a luat in mod conștient substanța interzisa Roxadustat și ca va depune toate eforturile pentru a se apara. Daca nu va reuși sa-și…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, spune, intr-un mesaj postat duminica, 23 octombrie, pe Facebook, ca nu o cunoaște personal pe Simona Halep Simona, dar el crede ca ea este nevinovata. Sportiva din Romania, va reamintim, a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate in Tenis…

- Fostul mare tenismen, Ion Țiriac, susține ca Simona Halep are o mare problema, dupa ce a fost depistata pozitiv la controlul anti-doping. Țiriac arata ca aceasta problema ar putea sa ii schimbe viitorul Simonei Halep, dar ii indeamna pe toți sa fie alaturi de marea campioana. Fii la curent…

- Simona Halep a primit vineri o suspendare provizorie. Decizia venea dupa ce a fost depistata pozitiv in timpul Openului Statelor Unite din aceasta vara. Halep, de 31 de ani, se afla in prezent pe locul noua in lume, in clasamentul WTA. Intr-un interviu exclusiv pentru Playsport, un biochimist roman…

- Cutremur in tenisul mondial! Simona Halep a fost suspendata provizoriu dupa un test anti-doping pozitiv cu o substanța interzisa. Sportiva nu a mai jucat din luna august, cand a fost eliminata in primul tur de la US Open 2022. Presa internaționala a reacționat imediat: „Fostul numar 1 mondial a picat…

- La scurt tip dupa divorț, Simona Halep a ajuns pe masa de operație, unde a suferit o intervenție la nas. Jucatoarea de tenis nu se afla la prima operație estetica pe care a trebuit sa o faca din nevoie.Jucatoarea de tenis a postat pe contul sau de Instagram o fotografie de pe patul de spital, unde apare…