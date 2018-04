Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 42 de ani a murit sambata dupa amiaza in urma unui accident la rafting care a avut loc in Defileul Jiului. Potrivit reprezentantilor IPJ Gorj, barbatul este din Bucuresti si era chiar ghidul grupului de 18 persoane care participau la expeditie.

- Un barbat de 42 de ani care facea, sambata, rafting pe raul Jiu a cazut in apa si a fost scos de prieteni, dar in stare de inconstienta. Medicii sositi la fata locului n-au reusit sa-l salveze.

- Un barbat, de 42 de ani, din Bucuresti, a murit inecat in raul Jiu, in aceasta dupa-amiaza in Defileul Jiului. O barca in care se aflau 9 persoane s-a rasturnat. Toți au reusit sa se salveze. Ghidul a fost scos ...

- O persoana care a cazut, sambata, dintr-o barca in raul Jiul, in timp ce facea rafting, a fost ranita, fiind scoasa de catre prieteni pe malul opus partii carosabile, iar echipajele medicale incearca sa ajunga la ea.

