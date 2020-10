Bărbatul care era să omoare un om pentru cinci lei şi un pachet de ţigări, reţinut Totul s-a intamplat pe 11 septembrie, atunci cand barbatul in varsta iesise in fata blocului si fuma o tigara. In spatele sau se afla un indivit care s-a asigurat ca nu este urmarit, apoi l-a sugrumat. Victima si-a pierdut cunostinta pentru cateva secunde, moment in care atacatorul i-a luat cei cinci lei pe care ii avea in buzunar si pachetul de tigari. Cand victima si-a revenit, si-a dat seama ca a fost jefuit si a sunat la 112. Barbatul a fost depistat de politisti abia marti, 20 octombrie, pe strada de politisti. Are 40 de ani si este din Ilfov. Barbatul a fost audiat si retinut,… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

