- Noi dezvaluiri au iesit acum la iveala in cazul de la Caracal, care a socat pe toata lumea. Dupa ce Alexandra si Luiza au disparut. Cele doua tinere au fost date disparute, dupa ce s-au urcat la ocazie in masina lui Gheorghe Dinca.

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor de la Caracal, nu vrea sa fie eliberat din arest si regreta ca fetele nu sunt in viata, a declarat marti avocatul acestuia, Claudiu Lascoschi. Avocatul s-a prezentat la sediul DIICOT, in conditiile in care este posibil ca Gheorghe Dinca sa fie scos…

- In ziua in care Gheorghe Dinca a fost acuzat de o noua fapta odioasa, iar rezultatele de la FBI au fost comunicate, o alta informatie zguduie cazul Caracal! Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul Caracal, cere bani pentru a vorbi public despre rapirile Luizei Melencu si Alexandrei Macesanu. Avocatul…

- Gheorghe Dinca a primit un mesaj, in mediul online, din partea unei femei care s-a recomandat a fi avocat. Femeia spune ca „va face lumina”, iar „Monstrul din Caracal” ar trebui sa ofere toate informațiile legate de rețeaua de trafic de carne vie din care a facut parte.

- Interviu exclusiv cu un martor cheie care ar putea da peste cap intregul caz de la Caracal. Corespondentul Romania TV nostru Rocco Xavi a stat de vorba cu o romanca stabilita in Italia care susține ca a aflat cum au fost scoase din țara Alexandra și Luiza și duse in Italia. Aceasta spune ca fetele au…

- Investigatorul Romania TV Rok Xavi a realizat un nou interviu eveniment, de data aceasta cu o prostituata din Caracal, care lucreaza ii Italia. Ea spune ca fetele de pe strada vorbesc intre ele ca Alexandra si Luiza traiesc. Tanara a povestit in interviul acordat Romania TV ca a ajuns in Italia la varsta…